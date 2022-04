Stade Rennais : le directeur du centre de formation agressé par le père d'un joueur

Alors que le Stade Rennais doit disputer un derby breton face au FC Lorient à 13h, ce dimanche, l'actuel 4e de Ligue 1 a annoncé, par le biais d'un communiqué, que son Directeur du centre de formation avait subi une agression. Ce samedi 23 avril, après le match de national 3 opposant le Stade Rennais F.C. au Stade Brestois 29 (2-3), «Denis Arnaud a été victime d’une agression verbale et physique par le père d’un joueur».

La suite après cette publicité

Entraîneur des U19 du SCO Angers, Denis Arnaud, 49 ans, avait été nommé Directeur de l'Académie Rouge & Noir par Olivier Létang en janvier 2020. «Dans l’attente d’une enquête interne, le Stade Rennais F.C. condamne avec vigueur ce comportement inacceptable qui s’oppose radicalement aux valeurs du football et à l’esprit de l’Académie Rouge et Noir. Le club adresse son soutien total à Denis Arnaud et aux éducateurs du club,» peut-on lire dans le communiqué.