OM : l’énorme coup de gueule de Jacques Cardoze

Ce mercredi matin, La Provence a laissé la parole à plusieurs supporters, ainsi qu’à des personnalités influentes autour de la situation actuelle de l’OM. Et après le coup de massue assez directe de Pascal Olmeta dans ce dossier, c’est un certain Jacques Cardoze qui a décidé d’expliquer en détail les secousses marseillaises. L’ancien directeur de la communication du club (2021-2022) a commencé par un constat très basique. « L’une des caractéristiques du foot d’aujourd’hui est le changement, deux fois par an, d’une partie de l’équipe. Je ne vois pas comment on peut créer une cohésion, un esprit de club, lorsque les joueurs valsent tous les six mois ».

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L’ancien responsable, furieux de voir la direction que prend l’écurie d’Habib Beye, a aussi évoqué des regrets. Le club phocéen commençait sa saison avec une victoire contre le PSG et un match globalement réussi à Madrid. « On sentait que Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient bâti une équipe de très haut niveau. Quand je regarde le match qu’elle a réalisé contre le Real, je ne comprends pas comment elle a pu ensuite se déliter ». Puis, il a conclu de manière amère sur le sujet. « Je ne vois pas comment les gens peuvent s’attacher à une équipe si les institutions ne sont pas au rendez-vous. Il faut quatre à cinq joueurs clés, qui sont l’âme du club. On ne construira rien en valsant tous les six mois, ça me sidère ». Le ciel gronde plus que jamais au bord de la Méditerranée…