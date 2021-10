Valence : Thierry Correia prolonge de deux ans

Le Valencia CF a annoncé ce lundi la prolongation de deux ans du contrat de Thierry Correia (22 ans), bien connu par les fans du club che comme «Thierry R.» Celui qui compte 10 capes avec les Espoirs portugais est désormais lié à Valence jusqu'en juin 2026.

La suite après cette publicité

«Le Valencia CF et Thierry R. ont trouvé un accord pour prolonger le contrat du joueur jusqu'au 30 juin 2026. Le footballeur portugais est arrivé au Valencia CF à l'été 2019 en provenance du Sporting CP (pour environ 12 M€, NDLR) et a disputé à ce jour 44 matches officiels entre la Liga, la Ligue des champions et la Copa del Rey, marquant deux buts», précise le communiqué des Ches, actuels 8èmes de Liga.