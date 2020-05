Manchester United : le Real Madrid offre 4 joueurs contre Paul Pogba

Près d’un an après son transfert avorté au Real Madrid, Paul Pogba (27 ans) n’est toujours pas contre un départ de Manchester United. Contrairement à son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, dont le rêve est d’associer son champion du monde au Portugais Bruno Fernandes. Oui mais voilà, après une saison très compliquée en raison d’une longue blessure (seulement 7 matches de Premier League disputés), Pogba fait toujours l’objet d’un pressing intense de la part de ses courtisans.

La suite après cette publicité

En Italie, la Juventus aimerait le faire revenir après son départ en 2016. La Vieille Dame n’a pas les liquidités nécessaires (le salaire actuel du Frenchie de 12 M€ annuels lui est trop coûteux), mais elle tente tout pour convaincre Manchester United et le joueur de céder à ses avances. Par exemple, il se murmure que les Bianconeri seraient disposés à mettre trois joueurs dans la balance pour recruter l’ancien Havrais, dont le bail se termine en 2021. Une tactique qui aurait visiblement inspiré l’autre prétendant du Français, le Real Madrid.

Solskjaer pas séduit pour autant

Le Daily Mail et le Sun indiquent en effet que la formation entraînée par Zinedine Zidane serait elle aussi prête à envoyer plusieurs de ses joueurs dans le nord-ouest de l’Angleterre. Non pas trois, mais quatre ! Il s’agit de Martin Odegaard, James Rodriguez, Lucas Vazquez et Brahim Diaz. Des éléments dont les situations sont toutefois différentes et qui pourraient donc avoir leur mot à dire dans cette opération. Concernant James, le Colombien de 28 ans n’a plus d’avenir en Espagne depuis son retour du prêt du Bayern Munich l’an passé (7 matches de Liga joués cette année). Déjà annoncé à MU, il ne serait pas forcément le plus difficile à convaincre.

Idem pour Lucas Vazquez. Grand espoir merengue devenu remplaçant (6 titularisations cette saison), l’ailier peine à prolonger son contrat (2021). Là aussi, un rebond à MU pourrait être une solution. En revanche, que diront les jeunes Diaz (20 ans) et Odegaard (21 ans) ? Le premier n’a joué que trois matches de championnat cette saison, mais sa dernière expérience en Angleterre (à Manchester City) peut-elle lui donner envie d’y retourner ? Enfin, après un rodage aux Pays-Bas du côté de Heerenveen et du Vitesse, Odegaard (21 ans) cartonne à la Real Sociedad pour son retour en Espagne. A tel point qu’il a émis le souhait de rester un an de plus au pays basque avant de revenir au Real par la grande porte. Sur le papier, même si l'affaire n'est pas simple, elle a le mérite d'être attrayante. Cependant, les tabloïds anglais précisent que Solskjaer ne serait pas forcément emballé. A suivre.