PSG : Juninho s'attaque à la MNM

Juninho a beau avoir quitté ses fonctions de directeur sportif de l'OL il y a plusieurs mois, il n'en reste pas moins un suiveur assidu de la Ligue 1. De passage au micro de RMC dans l'émission Rothen s'enflamme, l'ancien milieu de terrain en a profité pour donner son point de vue sur le trio infernal du PSG : la MNM (Messi-Neymar-Mbappé). « Bien sûr que cela fait plaisir à voir quand Paris marque sept buts ou cinq buts en début de saison. Mais à partir du moment où en face il y a un adversaire, il y a un niveau élevé, c’est compliqué », a d'abord relevé le Brésilien, avant de poursuivre, attaquant carrément l'état d'esprit des stars parisiennes.

« Là, quand tu n’as pas le ballon, il faut travailler. Si tu veux être champion et gagner la Ligue des champions, il faut regarder Manchester City comment ils travaillent à la perte du ballon. Même quand parfois, c’était un 4-4-2 avec Bernardo Silva et Kevin De Bruyne. Si tu n’as pas cette conscience collective, cette humilité pour accepter que le foot ce n’est pas seulement marquer des buts et quand tu n’as pas le ballon, tu laisses l’adversaire faire facilement. Non ! Cela dépend du niveau. Cela va peut-être passer sur certains matchs en Ligue 1 parce que tu vas te créer tellement d’occasions. Mais dans d’autres matchs non. Je pense que parmi les trois, l’un regarde l’autre. Cela veut dire que l’ego est tellement élevé que si l’un regarde l’autre, il va se dire 'non lui ne fait pas l’effort, je ne le fais pas non plus'. Ils font semblant. Je pense que les trois sont très intelligents, ce sont les trois meilleurs joueurs du monde. Mais là, c’est le contrôle des egos ». Les joueurs du PSG apprécieront.