Juventus : un ancien joueur de 37 ans va signer !

La Juventus tient son nouveau gardien. Pour pallier la grave blessure de Kamil Grabara, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit à l’entraînement, le club turinois a décidé de faire appel à Neto. Libre depuis son départ de Botafogo, le portier brésilien est attendu ce dimanche à Turin pour passer sa visite médicale avant de parapher son nouveau contrat avec les Bianconeri, selon Sky Sport.

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Ce retour aura forcément une saveur particulière pour Neto, qui connaît déjà parfaitement la maison. Arrivé à la Juventus en 2015 en provenance de la Fiorentina, le Brésilien avait passé deux saisons dans l’ombre de Gianluigi Buffon. Il avait tout de même disputé 22 rencontres et enrichi son palmarès de deux Scudetto, deux Coupes d’Italie et une Supercoupe d’Italie. Depuis son premier passage à Turin, Neto a également porté les couleurs de Valence, du FC Barcelone, de Bournemouth, d’Arsenal et de Botafogo.