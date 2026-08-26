Barrages LdC : l’OL est éliminé de la Ligue des Champions après sa défaite contre Fenerbahçe et deux buts refusés

L’Olympique Lyonnais jouait très gros ce soir au Groupama Stadium. Opposé à Fenerbahçe en barrages de la Ligue des Champions, le club rhodanien désirait ardemment retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes. Tout d’abord parce que cela faisait une éternité (6 ans) que les Gones n’y avaient pas participé. Ensuite, parce qu’un ticket pour la C1 était synonyme d’une grosse rentrée d’argent pour un club qui n’aurait alors plus forcément été obligé de vendre ses meilleurs éléments (comme Malick Fofana) pour renflouer ses caisses. Tenu en échec en Turquie après avoir mené au score (1-1), l’OL se présentait devant ses supporters avec le même onze de départ qu’à l’aller. À savoir un 4-3-3 avec Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner, Morton, Tessmann, Tolisso, Nuamah, Fofana et Openda. Côté turc, le Fener alignait une composition avec un seul changement : Ederson, Semedo, Skriniar, Aké, Brown, Guendouzi, Kanté, Greenwood, Talisca, Muriqi et Aydin qui remplaçait Aktürkloglu.

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Dans un Groupama bouillonnant et électrique, le ton est monté bien avant le coup d’envoi, lorsque l’ancien Marseillais Matteo Guendouzi est allé chauffer les supporters lyonnais durant son échauffement en leur faisant des doigts d’honneurs. Pour la classe et l’intelligence, on repassera, mais c’était peut-être un signe de la motivation des joueurs du Fener après leur contre-performance de l’aller. Cette fois, les rôles ont été inversés. L’OL n’a pas réalisé une grosse entame de match, contrairement aux Turcs qui se sont immédiatement montrés plus agressifs et surtout beaucoup plus proches du porteur de balle. Malgré tout, c’est bien Lyon qui a su se procurer les premières occasions dangereuses comme cette frappe lointaine de Fofana sortie par Ederson (8e) ou ce ballon dévié de Skriniar qui a bien failli tromper son propre gardien après une remise de Tessmann (12e). Après une entame de match plutôt timide, l’OL tentait de faire mal avec son duo Fofana-Openda, mais cette fois, les espaces étaient bien plus réduits qu’à Istanbul. Et après une première alerte sans grand danger signée Aydin (13e), Fenerbahçe a commencé à se procurer les actions les plus nettes et en dix minutes, les Turcs ont frappé fort.

Deux buts refusés qui feront parler

Brown obligeait Greif à sortir le grand jeu sur une frappe en angle fermé (18e), avant que le portier slovaque soit sauvé par sa transversale sur le corner d’Aydin qui a suivi (19e). Dans les deux cas, le Fener avait ciblé le côté droit lyonnais et la paire Maitland-Niles-Nuamah. Le dernier cité peinait à revenir aider son partenaire en défense et l’OL l’a payé cher. Aydin a profité de ce marquage lâche pour servir Muriqi qui s’y est repris à deux fois pour tromper Greif malgré une première parade du Slovaque (0-1, 24e). Quatre minutes plus tard, la paire Maitland-Niles-Nuamah partait une nouvelle fois à la faute et cette fois, c’est Brown qui a profité d’un corner de Greenwood pour faire le break de la tête (0-2, 28e). Sonné, l’OL voyait la Ligue des Champions s’éloigner avant même la mi-temps. Les partenaires du capitaine Tolisso ont eu le mérite de réagir comme cette lourde frappe de Morton (35e), mais ils ont également manqué de chance sur la tête de Muriqi sauvé par le poteau gauche d’Ederson (35e).

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Au retour des vestiaires, les Gones n’avaient plus d’autre choix que de se livrer davantage pour espérer réaliser une remontada. Les espoirs lyonnais ont failli être réduits à néant deux minutes après le coup d’envoi de la deuxième période après une main de Niakhaté dans sa surface. Les joueurs du Fenerbahçe réclamaient logiquement un penalty, mais heureusement pour les hommes de Fonseca, l’arbitre et ses assistants vidéo en ont décidé autrement (47e). Une aubaine pour l’OL qui poussait fort avant d’être logiquement récompensé sur un centre de Maitland-Niles génialement repris du gauche par Fofana (1-2, 61e). Le Groupama pouvait exulter, avant d’exploser trois minutes plus tard quand Openda reprenait victorieusement un centre de Fofana… avant d’être signalé hors-jeu (64e). Un ascenseur émotionnel qui s’est répété à la 71e quand le jeune Boudache a profité d’une erreur de Brown après un pressing d’Athekame sur l’Anglais pour marquer… avant que la VAR et l’arbitre ne décident d’annuler encore une fois l’égalisation rhodanienne pour une faute d’Athekame pendant que Michel Kang se prenait la tête en tribunes, priant, en vain, pour une décision favorable. Sans surprise, ces deux buts refusés ont mis un coup au moral de tout un stade, pendant que les joueurs de Fonseca cherchaient Fofana et Openda pour espérer une égalisation miraculeuse. Boudache a eu une occasion en or de délivrer les siens après un bon service de Tolisso, mais sa tentative n’était pas cadrée (90e). Les Gones ont jeté leurs dernières forces dans le temps additionnel après une multiplication de coups francs, mais Fenerbahçe n’a pas rompu. Cruelle désillusion pour un OL qui ne verra donc pas la C1 et devra se contenter de la Ligue Europa avec l’OM et de Rennes.

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