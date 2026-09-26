Les débuts canon de Ferran Torres au PSG rebattent les cartes en sélection espagnole

Sept buts en seulement 325 minutes reparties en six matchs, c’est peu de dire que les débuts de Ferran Torres sont très réussis au PSG. Meilleur buteur de son équipe et décisif malgré un statut de joueur qui n’est pas tout le temps titulaire, il s’est très rapidement fondu dans le collectif de Luis Enrique, l’homme qui est venu le chercher. « Pour moi, c’est comme un père footballistique, je l’ai déjà dit avant de signer au PSG. C’est le premier qui m’a donné de la confiance en sélection quand je jouais moins, c’est un entraîneur qui va réussir à exploiter mon potentiel au maximum », assurait le joueur après son match à Marseille.

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Il a la confiance de son entraîneur et la lui rend sur le terrain. Face à la terrible concurrence offensive au PSG, difficile de prédire qui va s’imposer dans les mois à venir, quand les échéances importantes se présenteront. Ferran Torres, lui, ne perd pas de temps. La nouvelle recrue achetée 50 M€ au FC Barcelone à la mi-août vit en quelque sorte un été indien. Il surfe sur son but en finale de la Coupe du Monde qui l’a fait entrer dans une autre dimension dans son pays. Il est seulement devenu le 2e Espagnol de l’histoire après Andrés Iniesta en 2010 à marquer dans pareil match. Forcément, son statut change.

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Un changement de statut depuis la finale du Mondial

Le néo-champion du monde a même réalisé une tournée médiatique américaine après la finale, son vécu à Manchester City aidant auprès du public anglophone. Il y a de quoi surprendre, car par le passé, Torres a régulièrement fait l’objet de critiques, notamment au Barça pour sa maladresse face au but. La saison dernière avait déjà marqué un virage. Petit à petit, il est entré dans le onze d’Hansi Flick pour prendre la place du vieillissant Robert Lewandowski. L’attaquant a finalement vécu son meilleur exercice statistique avec 21 réalisations (plus 3 passes décisives) en 49 matchs toutes compétitions confondues, avant de claquer la porte d’une manière un peu cavalière.

Il réclamait une forme de respect, alors que son contrat se terminait bientôt. Ce fut l’occasion pour lui de forcer son départ, quand le PSG a pointé le bout de son nez. Forcément en Catalogne, on l’a encore un peu en travers de la gorge sur sa manière d’être parti. « Je pense qu’il a toujours eu la sensation qu’il devait être dans le onze de départ, qu’il avait assez de qualité pour être là, mais ce n’était pas toujours comme ça. (…) Il avait une relation difficile avec une partie des supporters parce que certains étaient critiques sur les occasions qu’il manquait », rejoue Roger Saperas, journaliste sur la RAC1 auprès de RMC.

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Le Barça ne le regrette pas

Ferran Torres ne manque pas non plus au Barça. Les Blaugranas vivent un début de saison canon avec un Raphinha dans une nouvelle position de numéro 9 où il brille de mille feux (14 buts en 8 matchs). Si en Catalogne, on est forcément un peu réservé sur son sort, Luis De La Fuente, récemment prolongé jusqu’en 2032, compte bien profiter de la forme actuelle de son buteur. « C’est l’un des joueurs avec des statistiques buts par match joué qu’il n’a eu que rarement dans l’histoire de la sélection », s’enthousiasme le sélectionneur auprès de *L’Équipe. Comme au PSG, la question de la hiérarchie se pose aussi en équipe nationale où il est souvent un supersub.

Peut-il la bouleverser dans les semaines et les mois à venir, lui qui n’a compté qu’une seule titularisation au Mondial, une prestation décevante contre le Cap-Vert en inauguration ? Pour le match de Ligue des Nations ce soir en Angleterre, il est annoncé de nouveau remplaçant par la presse espagnole. Il n’empêche, des places sont à prendre, notamment celle de Mikel Oyarzabal en pointe de l’attaque ou d’Alex Baena sur le côté gauche de l’attaque. Dans ces circonstances, sa polyvalence est un atout. « Nous alignerons les joueurs que nous jugeons les plus adaptés à ce match. Certains joueurs sont en meilleure ou en moins bonne forme qu’il y a deux mois », précisait le sélectionneur en conférence de presse vendredi. Ferran Torres fait assurément partie des joueurs en forme en ce moment.