Liga : Villarreal s'offre une large victoire à domicile face à Elche

Suite de la cinquième journée du championnat espagnol avec un duel entre Villarreal et Elche. Le sous-marin jaune continue son début de saison canon, avec une belle série d'invincibilité en cours (6 matches sans défaite TCC). Tout le contraire des Ilicitanos, qui n'ont toujours pas connu de victoire en Liga (1 nul, 2 défaites). La logique était respectée au stade Ciutat de Valencia puisque les hommes d'Unai Emery s'offraient une large victoire (4-0).

Gerard Moreno ouvrait le bal avant la demi-heure (26e), suivi de Giovani Lo Celso dix minutes plus tard (36e). Il fallait attendre la fin de rencontre pour assister aux deux autres buts de Francis Coquelin (89e) et de José Luis Morales (90+4e). Avec ce succès, Villarreal monte à la 3e place du championnat derrière le Real Madrid et le FC Barcelone, Elche reste dans la zone rouge à la 19e place au classement.