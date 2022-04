FC Barcelone : Xavi commence à se faire sérieusement tacler

La suite après cette publicité

On ne peut peut-être pas encore parler de crise, mais on n’en est pas loin. Sur les quatre derniers matchs, le FC Barcelone a perdu à trois reprises, dont trois défaites à la maison face à des rivaux bien plus faibles que lui, Cadiz et le Rayo Vallecano, et cette élimination face à Francfort en Europa League. C'est d'ailleurs la première fois dans son histoire que le Barça perd trois matchs de suite au Camp Nou dans la même saison !

De l'autre côté des Pyrénées, surtout à Madrid, on n’hésite pas à souligner le fait que lorsque Xavi a pris les commandes de l'écurie catalane, le Real Madrid n'avait que dix points d'avance. Désormais, les Merengues sont quinze points devant leur ennemi juré. Et surtout, au-delà des résultats, on a revu un Barça assez impuissant et peu inspiré avec le ballon. La belle dynamique des mois de février et mars, où les Barcelonais n'ont pas perdu le moindre match, semble désormais oubliée, et les doutes et les critiques ont pris la place des éloges.

La presse catalane le compare déjà à Koeman

Célèbre consultant et commentateur pour le diffuseur Movistar et pour Radio Marca, Julio Maldonado a bien résumé la situation : « le Barça de Xavi est en train de perdre tout ce qui faisait sa force ». Autre consultant assez populaire en Espagne, David Sanchez, a expliqué que « cette équipe est une honte » à l'antenne de la radio du journal, alors qu'un article d'opinion prévient Xavi : « attention Xavi, la patience a des limites ». S'il a assumé la responsabilité de la défaite en conférence de presse, certains accablent aussi les joueurs, et expliquent que l'absence de Pedri n'aide pas.

« Où est le Barça qui a humilié le Real Madrid au Bernabéu ? Où est le Barça qu'était en train de construire Xavi. Ce Barça sans but et très fragile en défense, ce n'est plus possible », se demande Sport, où, dans un autre article, on évoque aussi la responsabilité des cadres, affirmant que la moitié de l'équipe n'a pas le niveau. Dans Mundo Deportivo, on évoque « de plus en plus de ressemblances entre le Barça de Xavi et le Barça de Koeman »*. Un temps présenté comme le grand sauveur du Barça, Xavi a donc vite été rattrapé par la réalité...