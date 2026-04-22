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CdM 2026 : un nouveau forfait de taille pour le Brésil

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Estevão avec le Brésil @Maxppp

Il y a quelques semaines, le Brésil a reçu un sacré coup sur la tête après le forfait pour la Coupe du Monde 2026 de Rodrygo, blessé avec le Real Madrid. Malheureusement pour Carlo Ancelotti et son staff, une nouvelle absence de taille se profile. The Athletic annonce que la participation d’Estevão au Mondial est fortement compromise.

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Le joueur de Chelsea souffre d’une blessure aux ischio-jambiers contractée lors de la défaite face à Manchester United samedi dernier. The Athletic, qui a pu interroger des sources proches, ajoute que le Brésilien «souffre d’une lésion de grade 4 aux ischio-jambiers, ce qui rend sa participation à la Coupe du Monde très improbable». Une nouvelle tuile pour le Brésil et pour l’ailier de 18 ans, qui va aussi manquer à Chelsea (36 matches, 8 buts et 4 assists).

Pub. le - MAJ le
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