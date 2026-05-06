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Ligue des Champions

PSG : la main polémique de Joao Neves face au Bayern Munich

Par Jordan Pardon
1 min.
João Neves @Maxppp
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Bayern Munich 1-1 PSG Voir sur CANAL+

Pas de doute, cette action devrait faire animer les débats des prochaines heures en Allemagne. Menés 1-0 par le PSG dans cette demi-finale retour de Ligue des Champions, les Bavarois ont vu deux situations litigieuses être jugées en leur défaveur.

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La main non sifflée de João Neves dans la surface du PSG ❌

Pénalty ou pas ? 🤔

#BAYPSG | #UCL
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Ils avaient réclamé un carton rouge suite à une main de Nuno Mendes, averti plus tôt dans la rencontre pour une faute sur Michael Olise. Le Portugais n’a finalement pas été sanctionné, pas plus que Joao Neves. L’international portugais avait touché le ballon de la main dans sa surface suite à un dégagement de Vitinha, mais l’arbitre João Pinheiro n’a finalement pas bronché. Paris s’en sort bien.

Pub. le - MAJ le
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