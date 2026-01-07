Deux clubs veulent s’offrir Marco Verratti

En juillet dernier, Marco Verratti (33 ans) a pris un nouveau départ. En effet, l’Italien a rejoint Al-Duhail après deux années passées à Al-Arabi. Depuis, le milieu de terrain de poche a participé à 14 rencontres toutes compétitions confondues (4 buts et 7 assists). Mais l’avenir de l’ancien de Pescara et du PSG pourrait prendre un tournant inattendu.

La suite après cette publicité

En effet, DSports révèle que Boca Juniors souhaite recruter Petit Hibou. Il est précisé que l’écurie argentine, qui doit d’abord se séparer d’un joueur pour libérer une place pour un footballeur extracommunautaire, est en contact avec Verratti et son entourage. De plus, DSports précise que l’AC Milan a aussi un œil sur sa situation.