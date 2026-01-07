Menu Rechercher
Commenter 1
Primera Division

Deux clubs veulent s’offrir Marco Verratti

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Marco Verratti @Maxppp

En juillet dernier, Marco Verratti (33 ans) a pris un nouveau départ. En effet, l’Italien a rejoint Al-Duhail après deux années passées à Al-Arabi. Depuis, le milieu de terrain de poche a participé à 14 rencontres toutes compétitions confondues (4 buts et 7 assists). Mais l’avenir de l’ancien de Pescara et du PSG pourrait prendre un tournant inattendu.

La suite après cette publicité

En effet, DSports révèle que Boca Juniors souhaite recruter Petit Hibou. Il est précisé que l’écurie argentine, qui doit d’abord se séparer d’un joueur pour libérer une place pour un footballeur extracommunautaire, est en contact avec Verratti et son entourage. De plus, DSports précise que l’AC Milan a aussi un œil sur sa situation.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Primera Division
Boca
Marco Verratti

En savoir plus sur

Primera Division Primera División (Argentine)
Boca Logo Boca Juniors
Marco Verratti Marco Verratti
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier