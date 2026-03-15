Arsenal : prolongation XXL en vue pour Declan Rice

Alors que les Gunners dominent la Premier League cette saison et sont toujours en lice pour atteindre les quarts de finale de Ligue des Champions, Arsenal a entamé des discussions avec Declan Rice en vue d’une prolongation de contrat à long terme. L’international anglais, recruté pour plus de 100 millions d’euros en provenance de West Ham en 2023, dispose encore de deux années de contrat, avec une option pour une saison supplémentaire. Mais le club londonien veut verrouiller les meilleures années de son milieu de 27 ans et lui proposer une belle revalorisation salariale.

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D’après la BBC, le club londonien veut le placer parmi les mieux payés du vestiaire, à l’image de Bukayo Saka récemment passé à 350 000 euros par semaine minimum (contre 270 000 pour Rice actuellement). Les négociations sont encore à un stade précoce, mais le processus est bel et bien lancé pour assurer la continuité de Rice, devenu l’un des meilleurs milieux d’Europe avec 102 apparitions en Premier League sous le maillot d’Arsenal et 72 sélections avec les Three Lions. Les Gunners veulent poursuivre leur politique auprès des cadres, après avoir blindé Saka, Saliba et Gabriel.