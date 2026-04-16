Marcel Desailly met un coup de pression à Bastoni

Et si la transaction ne voyait finalement pas le jour ? Pour le moment, les discussions entre le FC Barcelone et l’Inter Milan autour d’un éventuel transfert d’Alessandro Bastoni (27 ans) continuent de faire grand bruit en Italie. Ce dossier s’annonce long et il est d’ailleurs alimenté par les prises de position de quelques figures du football. La dernière est celle de Marcel Desailly, qui s’est exprimé dans le podcast The Italian Football pour analyser le profil du défenseur italien et imaginer son rôle dans l’effectif de Hansi Flick en Liga. L’ancien international français pointe certaines limites.

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Selon lui, Bastoni manque encore de stature pour être considéré comme un patron. « Je ne le vois pas comme un leader international de tout premier plan, mais il est clair que c’est un joueur qui sait s’adapter aux systèmes du moment dans son équipe. C’est là que se situe sa limite. Il a très probablement aidé l’Inter à remporter le Scudetto cette saison, mais c’est aussi là que je vois sa limite au niveau international » a-t-il indiqué durant l’échange. Puis, Desailly a continué sa prise de parole, sans détour. « Il est gaucher donc vous pouvez le comparer à Maldini, mais il n’est même pas à la moitié du niveau de Maldini ». Cela pourrait vite déplaire au joueur de Cristian Chivu.