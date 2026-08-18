AC Milan : bataille finale à trois clubs pour Christopher Nkunku

L’été est décidément mouvementé du côté de l’AC Milan. Après avoir profondément remodelé son organisation interne, le club lombard a également décidé de frapper fort sur le marché des transferts, avec une volonté claire de construire une équipe à l’image de Rúben Amorim. Mais cette nouvelle politique implique aussi des choix forts concernant les joueurs déjà présents dans l’effectif. Arrivé à l’été 2025 en provenance de Chelsea, Christopher Nkunku se retrouve ainsi au cœur d’un grand changement de cycle. L’international français, qui avait pourtant été conservé lors du précédent mercato après avoir déjà été annoncé sur le départ, ne semble désormais plus entrer dans les plans de son nouvel entraîneur.

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La situation est d’autant plus surprenante que Nkunku était initialement appelé à jouer un rôle important dans le projet milanais. Lors de son arrivée, le Français devait apporter sa polyvalence, sa capacité à évoluer derrière l’attaquant et cette faculté à se projeter dans les espaces qui avaient fait sa force au RB Leipzig. Avec Amorim, l’idée semblait même séduisante puisque le Portugais lui avait promis une utilisation préférentielle dans un rôle de numéro 10, censé correspondre davantage à ses qualités. Mais la réalité de la préparation estivale a rapidement éloigné cette perspective. Nkunku n’a pas été installé une seule fois à ce poste durant la pré-saison et le système privilégié par Amorim ne semble finalement pas lui offrir l’environnement nécessaire pour exprimer pleinement son football. Après quelques semaines de réflexion, le technicien a donc tranché et placé son joueur sur la liste des départs. Une décision qui a ouvert la porte à une nouvelle bataille sur le marché.

Trois clubs s’activent

Et selon nos informations, trois clubs se détachent désormais très clairement dans ce dossier. Le Borussia Dortmund est venu aux renseignements en premier, séduit par le profil d’un joueur qui connaît parfaitement la Bundesliga et qui pourrait retrouver un championnat dans lequel il avait atteint un niveau exceptionnel avec Leipzig. Newcastle a ensuite avancé ses pions et apparaît aujourd’hui comme une destination particulièrement sérieuse pour l’international français. Les Magpies cherchent à renforcer leur secteur offensif et apprécient la polyvalence de Nkunku, capable d’évoluer comme numéro 10, deuxième attaquant ou sur un côté. Enfin, le RB Leipzig s’est également positionné pour récupérer celui qui avait explosé sous ses couleurs. Le club allemand connaît mieux que quiconque ses qualités et voit forcément d’un bon œil la possibilité de faire revenir son ancien joyau. Ces trois pistes constituent aujourd’hui le trio de tête dans la course au Français, alors qu’Arsenal et l’Atlético de Madrid avaient également pris des renseignements sur sa situation.

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Une chose est en revanche certaine dans l’esprit du joueur : Christopher Nkunku veut partir. Le Français estime que les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre son aventure lombarde et ne souhaite pas s’éterniser dans une situation où son entraîneur ne compte plus réellement sur lui. Le Milan est, lui aussi, ouvert à un départ sous la forme d’un prêt, notamment parce que le club doit désormais dégager des ressources après son mercato particulièrement ambitieux et ses investissements massifs. Pour rappel, l’ancien Parisien est l’un des plus gros salaires du club. En revanche, Nkunku ne devrait pas prendre la direction de l’Arabie saoudite ou de la Turquie. À 28 ans, il privilégie toujours un projet sportif européen et souhaite relancer sa carrière au plus haut niveau. Dortmund, Newcastle et Leipzig sont donc aujourd’hui les trois pistes les plus concrètes, avec Arsenal et l’Atlético qui restent attentifs. Après avoir été à deux doigts de poursuivre son histoire avec Milan, le Français se retrouve désormais à quelques semaines d’un nouveau départ.