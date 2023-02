OM : le déclic de Jordan Veretout

La suite après cette publicité

Lors de ces deux derniers mercatos, l’Olympique de Marseille a été très actif. L’été dernier, Pablo Longoria a même offert un généreux salaire à Jordan Veretout, milieu de l’AS Roma. Ses débuts ont été plutôt timides, mais, depuis quelque temps, son duo avec Valentin Rongier semble indéboulonnable.

Depuis son but, lors de la victoire sur le fil contre l’AS Monaco, entrecoupé par son passage en équipe de France pour la Coupe du Monde, il semble s’être complètement libéré. Au four et au moulin défensivement, il inscrit même des buts importants comme contre Troyes. En conférence de presse, ce samedi, il s’est exprimé sur son renouveau.

À lire

Panic buy, transferts ratés, voltes-faces, propositions osées : les croustillantes histoires du mercato d’hiver de L1

« j’étais confiant de mes qualités »

« j’ai fait des bons matchs avant la Coupe du Monde sinon je n’y aurais pas été. C’est sûr qu’il me manquait ces stats avec l’OM, c’est le but à Monaco qui me fait du bien. Quand je reviens, je suis libéré, je suis bien dans ma tête. On marque un but, on fait une passe, on prend confiance en soi, on tente plus. Ce que je tente aujourd’hui, je ne le tentais pas il y a trois mois. C’est le collectif avant moi, le plus important c’est le groupe. Que ce soit moi ou un autre, ce n’est pas ça qui est important pour moi, c’est les victoires et l’Olympique de Marseille », a-t-il commencé à expliquer avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

« Je donne le maximum, j’étais confiant de mes qualités. Ça a été un peu plus compliqué en début de saison, j’ai continué à travailler, ça me sourit un peu plus, c’est bien pour moi. Le groupe vit bien, les matches sont cohérents. C’est plus facile pour les joueurs. Je pense qu’on est bien et quand l’équipe va bien, tous les joueurs se sentent bien. Il faut continuer dans cette dynamique. Je ne pense pas qu’on était mauvais au début, mais il manquait ce petit truc-là qui fait rêver les supporters, aujourd’hui on essaye d’apporter cela. C’est dur d’arriver en haut, mais on peut redescendre vite. Il faut continuer comme ça », a-t-il ainsi conclu. Reste à continuer, donc, dès ce dimanche contre Nice.