Juventus : Angel Di Maria dément tout départ cet hiver

A peine arrivé libre de tout contrat l'été dernier, Angel Di Maria pourrait quitter la Juventus dès cet hiver ? Tout est parti d'un entretien accordé à la chaîne officielle de la CONMEBOL, l'attaquant argentin s'est exprimé sur un possible retour dans son club formateur de sa ville natale : «mon grand rêve est de retourner à Rosario Central. Je l'espérais depuis longtemps, ce n'est pas facile mais j'aimerais bien. Les joueurs en Argentine rêvent de l'avenir en Europe, tandis que je rêve de retourner à Rosario Central.» Ce qui a amené plusieurs médias italiens à évoquer un possible départ du Fideo cet hiver, et ce quelques jours après l'élimination des Bianconeri en phase de poules de la Ligue des champions.

En réponse aux nombreuses spéculations outre-Alpes, l'international de l'Albiceleste (123 sélections, 25 buts) a tenu à démentir tout volonté de quitter le club de la Vieille Dame dans deux mois sur son compte Instagram : «je n'ai pas l'habitude de donner des explications lorsque je lis ces mensonges, mais il est temps d'en donner. Je ne sais pas qui a inventé que je pars en janvier, les déclarations que vous avez vues où je dis que je vais prendre ma retraite à Rosario Central sont récentes, mais ce sont des déclarations que j'ai faites depuis le jour où je suis venu jouer ici en Europe en 2007. Cela ne veut pas dire que je veux partir Aujourd'hui, je ne vais pas non plus partir en janvier, arrêtez d'inventer, je suis très heureux dans ce grand club, très heureux dans la ville et quand je serai de nouveau bien physiquement, je donnerai à l'équipe le meilleur de moi-même comme je l'ai toujours fait quand j'ai joué, ici et dans toutes les équipes où j'ai joué. J'aime jouer au football, je n'aime pas regarder les matchs à la maison, j'aime les jouer, alors s'il vous plaît, ne croyez pas tout ce que vous lisez car cela ne sert à rien, cela ne fait que ternir mon nom et le nom du club. Merci beaucoup. Fino alla fine.» Le message est passé.