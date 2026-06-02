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Eden Hazard a créé son propre burger chez Quick

Par Kevin Massampu
1 min.
Eden Hazard avec le Real Madrid. @Maxppp

Retraité des terrains depuis 2024, Eden Hazard poursuit tranquillement sa reconversion loin des pelouses. L’ancien belge de 35 ans continue néanmoins de faire parler de faire parler dans son pays, cette fois-ci dans un registre beaucoup plus gourmand.

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À quelques jours de la Coupe du Monde 2026, l’enseigne de restauration rapide Quick a annoncé le lancement de « L’Eden », un burger créé en collaboration avec l’ancien joueur de Chelsea et des Diables Rouges. Une initiative qui vient renforcer l’image adorée de l’ex-ailier, toujours très apprécié par le public du Plat Pays.

Pub. le - MAJ le
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