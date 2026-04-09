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La blague de Didier Deschamps sur un possible retour à l’OM

Par Jordan Pardon
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp

Invité d’honneur lors de la 31e édition du Tournoi de Sens à laquelle il a même prêté son nom (il s’agit du plus prestigieux tournoi d’Europe dans la catégorie U14), Didier Deschamps a été royalement gâté. Le sélectionneur des Bleus a eu droit à un hommage vibrant de la part du public à quelques mois de la fin de son mandat… mais aussi à des cadeaux.

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Un maillot de la Juventus, club qu’il a entraîné (2006-2007) et où il avait évolué en tant que joueur (1994-1999), lui a été offert, comme un maillot de l’OM floqué "Deschamps" et frappé du numéro 11. «Ce n’est pas pour ça que je vais revenir à l’OM, je vous le dis tout de suite», a plaisanté l’ancien coach marseillais, qui avait officié sur la Canebière entre 2009 et 2012.

Pub. le - MAJ le
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