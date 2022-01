JT Foot Mercato : l'OM s'active de tous les côtés

La suite après cette publicité

L'OM bouge enfin sur le mercato !

L'OM est à fond sur le marché des transferts en ce moment ! On vous l'annonçait depuis plusieurs jours, Cédric Bakambu est arrivé libre et s'est engagé avec Marseille jusqu'en 2024 ! Il était justement présenté aujourd'hui devant la presse. Mais le club phocéen doit gérer beaucoup d'autres dossiers… À l'image d'Alvaro Gonzalez qui est poussé vers la sortie par ses dirigeants. Et selon nos informations, il y a un club qui serait chaud pour recruter le défenseur espagnol, ce sont les Girondins Bordeaux. Autre joueur de l'effectif annoncé sur le départ c'est Dario Benedetto ! Actuellement prêté à Elche, il n'entre plus dans les plans du club ibérique. Sauf qu'un de ces anciens clubs va le rapatrier selon la presse argentine, il s'agit de Boca Juniors. Mais il ne devrait rapporter qu'un montant de 2 M€ à l'OM. Boubacar Kamara, lui, sera libre l'été prochain, et son cas est des plus complexes à gérer pour les Phocéens… Très courtisé notamment par des clubs anglais, il ne devrait pas prolonger avec Marseille. Mais un club pourrait tout changer, c'est la Roma ! Le club de la Louve le voudrait dès cet hiver, quitte donc à payer une petite somme pour le faire venir. Pour finir, parlons un peu d'autres arrivées. Dans le sens des arrivées deux noms se dégagent : celui de Sead Kolašinac ! Il serait proche d'un accord avec l'OM, alors qu'il sera en fin de contrat dans six mois avec Arsenal. Le latéral est en manque de jeu avec les Gunners et voudrait relever le défi marseillais. D'ailleurs un autre latéral gauche est pisté par les Olympiens, il s'agit de Nicolás Tagliafico qui évolue à l'Ajax Amsterdam ! Son profil serait très apprécié par Jorge Sampaoli. Lui aussi sera libre cet été, mais Marseille ne pourra pas proposer mieux qu'un prêt sur ces 6 prochains mois. Et pas sûr que les Ajacides acceptent de le laisser filer en pleine saison alors qu'ils sont toujours en course en Ligue des Champions…

Guardiola fait le forcing pour Haaland

Tout le monde s'arrache Erling Haaland ! Cet été, la bataille va faire rage pour réussir à l'attirer et elle se prépare déjà… Il y en a un qui compte bien l'emporter c'est Pep Guardiola. Depuis plusieurs semaines, ce sont surtout le Real Madrid et le FC Barcelone qui semblent dominer les débats et qui font figure de favoris. Mais le journal AS explique aujourd'hui que le coach de Manchester City compte bien tenter sa chance. L'entraîneur des Skyblues aurait demandé à ses dirigeants de se bouger. De tout faire pour recruter Haaland, quitte à faire un gros effort financier. Avec la puissance de City en la matière, cela ne devrait pas trop poser de problèmes. Reste à savoir si le Norvégien serait partant de son côté…

Les officiels du jour

L'ailier brésilien David Neres quitte l'Ajax ! Il rejoint l'Ukraine et le Shakhtar Donetsk. En échange d'environ 12 M€. Le Séville FC, s'est offert les services Jesus Corona qui évoluait à Porto ! Il s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club andalou. Bandiougou Fadiga quitte définitivement le PSG ! Le jeune milieu de 20 ans a signé pour 4 ans et demi avec l'Olympiakos dans le cadre d'un transfert dont le montant n'a pas filtré. Ibrahim Amadou lui s'est engagé avec le FC Metz, alors qu'il vient de rompre son contrat avec le Séville FC ! Il a signé pour les 6 prochains mois avec les Grenats. Stefano Sabelli qui avait quitté Brescia en janvier 2021 est de retour au club après deux expériences du côté d'Empoli et du Genoa. Auteur de neuf apparitions avec le club de Gênes depuis le début de la saison, le latéral droit de 29 ans est donc de retour au bercail. Le LOSC a annoncé l'arrivée de Joffrey Bazié et de Carlos Baleba. Le premier est un jeune milieu de terrain offensif de 18 ans arrive en provenance du Salitas FC (Burkina Faso), quand le second a un profile box to box et débarque de École de Football des Brasseries du Cameroun. Ils se sont engagés avec le club lillois jusqu’en 2026. Georginio Rutter prolonge à Hoffenheim jusqu'en 2026. Auteur de quatre buts et quatre passes décisives en 18 matches de Bundesliga cette saison, Georginio Rutter (19 ans) s'acclimate parfaitement à Hoffenheim.