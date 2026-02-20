Ajax Amsterdam : Mika Godts, la pépite belge qui affole l’Europe

Au fil des années, l’Ajax Amsterdam s’est bâti une réputation mondiale : celle d’un club où les jeunes talents se révèlent à la face du monde. À la Johan Cruijff ArenA, chaque saison voit émerger un nouveau visage qui pourrait bientôt s’expatrier dans les plus grands clubs européens. Et depuis quelques mois, ce visage porte un nom : Mika Godts. À 20 ans, le Belge est en train de devenir bien plus qu’une promesse à Amsterdam. Passé par le centre de formation d’Anderlecht puis de Genk, le jeune ailier polyvalent explose dans la capitale néerlandaise.

Recruté en janvier 2023, il a gravi les échelons, passant par Jong Ajax avant d’être lancé en équipe première à l’été 2023. C’est toutefois sous la houlette de Francesco Farioli, lors de l’exercice 2024-2025, que son explosion s’est réellement produite : huit buts, sept passes décisives et une place durable dans le XI d’un géant européen en reconstruction. Cette saison, Godts fait encore mieux. Titulaire régulier en Eredivisie que ce soit sous Heitinga ou désormais avec Fred Grim (2386 minutes jouées), il affiche déjà 12 buts et 8 passes décisives, ce qui fait de lui le joueur le plus décisif du championnat néerlandais. Dribbleur déroutant, finisseur précis, excellent dans la profondeur, le numéro 11 incarne le nouveau visage offensif de l’Ajax. Son doublé face à Fortuna Sittard lors du dernier succès à domicile (4-1) n’a fait que confirmer cette tendance.

Pas encore internationale, mais déjà ciblé par les plus grands

Ses performances n’ont évidemment pas échappé aux grands clubs européens. Selon le média néerlandais Voetbal International, le FC Barcelone, Arsenal, l’AS Roma et Stuttgart suivent de près sa situation. Conscient de tenir une pépite, l’Ajax a refusé toute discussion cet hiver et se projette déjà vers l’avenir avec son joyau, sous contrat jusqu’en juin 2029. L’idée est claire : continuer à construire autour de lui, tout en le laissant grandir dans un cadre qui lui a permis de passer du statut d’espoir discret à celui de référence offensive du championnat. Malgré cette ascension fulgurante, Mika Godts garde les pieds sur terre. « Un transfert cet été ? C’est encore très, très loin. Je n’y pense pas vraiment. Je suis heureux à l’Ajax. C’est le club qui m’a tout donné au plus haut niveau, donc je suis vraiment heureux ici. J’ai encore beaucoup à accomplir ici. J’espère remporter un trophée, ce qui signifie que je resterai une saison de plus », a-t-il confié au micro d’ESPN NL.

Alors que les blessures s’enchaînent du côté de la Belgique (Doku, Saelemaekers, De Bruyne), Godts n’a toujours pas été appelé chez les A, lui qui avait connu plusieurs forfaits du côté des Espoirs. « Je n’ai jamais dit que je ne voulais pas jouer pour les Espoirs. Je souhaite jouer pour la Belgique. Pour la Coupe du monde, à mon avis, c’est encore loin. Si on veut y arriver, il faut être au top de sa forme chaque semaine », a-t-il clarifié chez NOS. Pour autant, son arrivée chez les Seniors est de plus en plus réclamée en Belgique, mais également par les anciennes gloires comme Toby Alderweireld, légende de la sélection belge et pur produit du centre de formation de l’Ajax. « Nous avons plusieurs options en attaque, notamment Jeremy Doku. Mais lors d’un grand tournoi, il faut des joueurs capables de trouver leur rythme, et c’est le cas de Godts actuellement. Il dribble désormais efficacement au lieu de dribbler simplement pour dribbler. » À Godts désormais de convaincre Rudi Garcia, comme il a déjà su se mettre dans la poche, les supporters de l’Ajax.