José Mourinho sur Manchester City : « je préférerais en rire »

José Mourinho regarde de loin les problèmes de Manchester City, reconnu coupable d’infractions aux règles financières de la Premier League. Concurrent du club anglais lorsqu’il dirigeait Chelsea puis Manchester United et Tottenham, l’actuel entraîneur du Real Madrid a pris le ton de l’humour pour évoquer ce dossier.

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«Je préférerais en rire, un peu… Ayant 60 ans, je devrai avoir beaucoup de chance pour être encore là quand le verdict final tombera. Il y aura d’abord une décision, puis un appel… Puis j’aurai 80 ans !», plaisante-il auprès du Corriere dello Sport. City a en effet fait appel mais risque de très lourdes sanctions, notamment la destitution de ses titres entre 2009 et 2018.