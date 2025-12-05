CdM 2026 : la réaction d’Adrien Rabiot au tirage au sort

L’équipe de France est fixée pour le Mondial 2026, ou du moins presque. Les hommes de Didier Deschamps savent qu’ils affronteront le Sénégal et la Norvège dans ce tournoi. Ils devront attendre mars pour connaître la quatrième équipe entre la Bolivie, le Suriname et l’Iraq. Sur M6, le milieu du Milan AC Adrien Rabiot s’est exprimé sur le tirage au sort.

« C’est une première étape de voir ce tirage au sort. Un groupe relevé, mais c’est un Mondial et les équipes méritent d’être là. Il faudra se battre pour atteindre l’étape d’après. Peur ? nan, ça reste du football, il faudra être prêt, en forme, après une très longue saison. Les équipes qui pourront performer seront les meilleures physiquement, on connaît les conditions climatiques aux USA là-bas à cette période. Il y aura des paramètres à prendre en compte pour performer.»