Coupe d’Allemagne : le Bayern écrase Magdebourg grâce à un immense Michael Olise

Le Bayern Munich poursuit sa semaine de rêve. Deux jours après le sacre de Harry Kane au Ballon d’Or 2026, le club bavarois a déroulé face à Magdebourg, pensionnaire de deuxième division, au deuxième tour de la Coupe d’Allemagne. Michael Olise a ouvert le score dès la 10e minute sur une passe d’Ismael Saibari, avant que Mateusz Zukowski n’égalise cinq minutes plus tard. Mais le Français et la recrue marocaine ont rapidement combiné à nouveau : cette fois servi par Olise, Saibari a redonné l’avantage au Bayern à la 21e minute.

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Olise a ensuite creusé l’écart sur penalty à la 50e minute, avec une Panenka pleine de sang-froid. Le meneur de jeu, neuvième du dernier Ballon d’Or, a encore confirmé son importance dans le collectif bavarois avant de céder sa place à Sacha Boey à la 68e minute. Ensuite, Alphonso Davies a inscrit le quatrième but à la 70e minute sur une passe de Lennart Karl, avant de se muer en passeur pour Nathaniel Brown trois minutes plus tard. Enfin, le jeune David Daiber a scellé le succès bavarois dans le temps additionnel (90e+3). Avec cette victoire 6-1, le Bayern poursuit son parcours sans défaite depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues.