Sénégal : les joueurs présentent officiellement la CAN aux supporters !

Ce samedi, le Sénégal rencontre le Pérou au Stade de France dans un contexte de forte tension. Alors que des dizaines de milliers de supporters sont attendus à Saint-Denis, la rencontre se déroule peu après la décision de la CAF d’attribuer la CAN au Maroc. Cette mesure fait suite à la destitution du Sénégal, dont les joueurs avaient quitté la pelouse lors de la finale, provoquant une vive controverse dans le milieu du football mondial. L’enjeu de ce match amical dépasse ainsi le simple cadre sportif pour les Lions de la Teranga.

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En effet, dans un grand show avec tous leurs supporters, ces derniers veulent réaffirmer qu’ils sont champions d’Afrique. Et malgré la CAF qui reconnait le Maroc en attendant le jugement du TAS, le Sénégal a décidé de marquer le coup. Avant le coup d’envoi, le capitaine Kalidou Koulibaly, accompagné du sélectionneur Pape Thiaw et de l’ensemble de l’effectif, a apporté le trophée sur la pelouse. Les joueurs ont effectué des tours de terrain en soulevant la coupe devant des dizaines de milliers de supporters. Une célébration qui devrait faire grincer des dents en Afrique…