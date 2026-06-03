CdM 2026, Maroc : un joueur bloqué pour un problème de visa !

C’est un refrain qu’on risque d’entendre encore quelques fois dans les prochains jours. Alors que plusieurs sélections ont voyagé du côté des Etats-Unis pour le Mondial 2026, certains joueurs, pourtant convoqués, doivent rester à quai en raison de problèmes de visas. Outre Breel Embolo du côté de la Suisse qui doit attendre que sa situation se règle, du côté du Maroc, un joueur est aussi concerné.

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Comme révélé par la presse marocaine, le polyvalent défenseur de Genk Zakaria El Ouahdi s’est vu refusé deux fois son visa pour les Etats-Unis. Alors que toute l’équipe marocaine a voyagé en direction des Etats-Unis ce mercredi, le joueur de 24 ans n’a pas pu voyager. Un avion privé est prévu pour samedi s’il arrive à obtenir son visa. Le staff marocain, pour le remplacer au cas où, a décidé d’appeler le jeune défenseur d’Anderlecht Ali Maamar qui s’est aussi envolé avec le groupe.