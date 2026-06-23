Coupe du Monde 2026 : la bonne surprise Facundo Medina choque l’Argentine

Le 3 juillet 2025, Facundo Medina (27 ans) débarquait à Marseille afin de signer en faveur de l’OM après un passage réussi au Racing Club de Lens. Une nouvelle étape dans la carrière de l’Argentin, qui a connu une première année délicate. Individuellement, il a manqué plusieurs semaines de compétition en raison d’une blessure à la cheville à la fin du mois de septembre. « Blessé lors de la rencontre face à l’Ajax Amsterdam, hier soir, Facundo Medina souffre d’une entorse de la cheville droite et sera éloigné des terrains près de deux mois. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Facundo et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains », pouvait-on lire sur le communiqué du club français. Medina est revenu et a apporté sa personnalité et son leadership à une équipe dans le doute.

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D’invité surprise à titulaire

Il a fait entendre sa voix. Parfois un peu trop au goût de certains. Il avait d’ailleurs évoqué des tensions avec un coéquipier. «J’aime le contact. Mettre le coude, laisser traîner le pied… Je ne vais pas le faire à l’entraînement parce que ça ne sert à rien. Mais c’est déjà arrivé. L’autre jour, Himad (Abdelli) m’a mis un petit pont, ce fils de p… Derrière, je suis allé le chercher exprès. Le ballon est passé mais moi, je ne suis pas allé sur le ballon. Je suis allé sur lui pour le pousser contre les barrières. Il s’est énervé, il voulait me taper. Je ne lui ai pas répondu. Je ne cherche pas à envenimer les choses.» Pourtant, il a fait partie des Argentins qui se sont accrochés avec Elye Wahi en mars dernier face à Nice. Cela fait partie de son tempérament sanguin.

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C’est peut-être ce qui a plu à Lionel Scaloni qui a décidé de le sélectionner dans la liste des 26 Argentins pour la Coupe du Monde 2026. Auteur de 26 matches toutes compétitions confondues cette saison avec l’OM (1 but), le joueur de 27 ans a donc décroché sa place dans le groupe et même dans le onze de départ. Ce qui a été plus surprenant. Face à l’Algérie, il a démarré au poste de latéral gauche qui n’est pas le sien de base. Mais il a su répondre parfaitement aux attentes du staff, lui qui a apporté sa grinta tout en répondant présent défensivement face aux Fennecs. Il a pris le dessus sur Anis Hadj Moussa et n’a pas hésité non plus à apporter ses qualités sur les phases offensives. Pour cette raison, Scaloni l’a aligné de nouveau hier face à l’Autriche lors de la deuxième journée.

Des prestations solides en tant que latéral gauche

Encore une fois, le Marseillais a été à la hauteur. La Rédaction FM lui a donné la note de 6,5 pour son match. En Argentine, on a été encore plus séduit par le natif de Villa Fiorito. Goal lui a donné un 7 et a ajouté : «une prestation remarquable du latéral gauche, qui a défendu avec acharnement tout en délivrant la passe décisive pour le but de la victoire. Son remplacement en fin de match, suite à un carton jaune, était judicieux.» Même note et même constat pour Olé, qui a ajoute qu’il a fait «la démonstration parfaite que cela n’est pas un problème pour lui d’évoluer au poste de latéral gauche». TyC Sport est sur la même longueur d’onde et lui a aussi donné la note de 7.

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«L’élément clé du premier but : des courses intelligentes vers l’avant et un jeu offensif incisif. Mais ses qualités ne se limitaient pas à cela. Il a fait preuve d’une discipline défensive exemplaire dans sa surface, là où les meilleures actions offensives autrichiennes prenaient naissance. Solide et bien placé, il a dégagé les ballons et dissipé les doutes. Une nouvelle prestation de grande qualité.» ESPN conclut ce concert d’éloges. «L’excellente performance de Lionel Messi, auteur d’un doublé offrant à l’Argentine une victoire 2-0 contre l’Autriche éclipse tous les autres joueurs. Mais il convient de souligner le grand match du latéral gauche Facundo Medina, qui a non seulement prouvé qu’il était à la hauteur, mais qu’il s’était également adapté à un poste, un scénario et une équipe inhabituels pour lui.»

L’Argentine est conquise

ESPN ajoute : «avant le début du tournoi, le joueur de 27 ans semblait peu susceptible d’être sélectionné en raison de son expérience internationale limitée, avec seulement 7 matches disputés avec l’Argentine. Cependant, le joueur de l’OM a devancé Marcos Acuña, champion du monde et titulaire indiscutable dans les équipes de Scaloni, pour décrocher sa place dans la sélection. De plus, en raison de la blessure de Nicolás Tagliafico, le joueur formé à River Plate a intégré le onze de départ où, malgré le fait de ne pas jouer à son poste habituel, il a réalisé des performances exceptionnelles et a parfaitement répondu aux exigences pour jouer dans un tournoi de cette envergure et avec l’équipe championne du monde.»

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ESPN poursuit : «Medina a livré une prestation impeccable et a affiché une confiance qui a sublimé la performance collective déjà excellente de la défense. De plus, ce joueur gaucher a démontré une remarquable capacité d’adaptation, non seulement à un poste exigeant des montées offensives, un soutien constant en attaque et un effort physique accru, mais aussi grâce à une excellente entente avec ses coéquipiers. Il a été un élément essentiel d’une ligne défensive dotée d’un système spécifique et bien rodé. Il jouait avec une telle aisance et un tel confort qu’il fut l’un des protagonistes de l’action décisive qui débloqua le match pour l’équipe nationale. Après une passe de Messi à Almada, le ballon parvint aux pieds du numéro 25, qui déborda sur l’aile gauche et centra en retrait. Almada laissa passer le ballon et « La Pulga » conclut d’une frappe du gauche, prenant à contre-pied le gardien autrichien, pour ouvrir le score (1-0). Il a reçu une ovation du AT&T Stadium lorsqu’il a été remplacé par Nicolás Tagliafico.» Loin de Marseille, Medina s’éclate durant la Coupe du Monde.