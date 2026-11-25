Cyril Hanouna ne cache plus ses ambitions dans le monde du football. Régulièrement associé à des rumeurs de rachat d’un club de Ligue 1, l’animateur de télévision a confirmé qu’il étudiait plusieurs pistes pour devenir propriétaire d’une écurie de l’élite française. Et pour mener à bien son projet, ce dernier a déjà une idée bien précise de l’homme à qui il souhaiterait confier les clés du secteur sportif : Didier Deschamps.

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Après avoir écarté la possibilité d’investir à l’En Avant Guingamp, l’animateur en a dit davantage ce mercredi sur le plateau de son émission Tout beau, tout neuf, sur W9.« Si un jour, j’ai un club de Ligue 1, je veux un mec qui connaît le foot. Mon rêve, c’est de nommer manager général Didier Deschamps. Si un jour, j’ai un mec comme ça pour le sportif, bien sûr que j’irai. J’ai trois pistes en Ligue 1 », a-t-il lâché. Reste à connaître l’identité des trois clubs concernés, mais aussi à savoir si l’ancien sélectionneur des Bleus serait intéressé par un tel projet.