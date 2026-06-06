adidas dévoile le nouveau maillot extérieur 26/27 de Lens

De retour chez adidas pour la première fois depuis 2014, Lens vient de dévoiler son maillot extérieur pour la saison prochaine. Une tunique qui s’inscrit dans une démarche forte basée sur le mantra « Mentalité Charbonneur », et inspiré de la culture minière avec ses rappels de noir. Son lancement s’accompagne par ailleurs d’une collection adidas Originals composée notamment d’un tracktop, trackpant, t-shirt, bob et d’une casquette.

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«À l’image du club et de ses supporters, ce maillot repose sur l’idée d’effort et d’engagement. Porter ce maillot, c’est affirmer une appartenance, une fidélité et un état d’esprit (…) Entre héritage local et esthétique contemporaine, le maillot affirme une vision du football profondément culturelle et émotionnelle», indique le communiqué d’adidas. Pour marquer cette sortie, la marque allemande va mettre en place un pop-up store sur la plateforme des terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle. De 10h à 17h ce samedi, ce lieu devient le seul point de vente physique pour se procurer en avant-première le maillot.

Les nouveaux maillots du RC Lens seront bientôt disponibles sur FOOT.FR avec le code promo FM10.