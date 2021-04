PSG : Mickael Madar dézingue les joueurs parisiens face à Lille

La suite après cette publicité

Ce samedi, le PSG a perdu l’un de ses matchs importants de la fin de saison pour la course au titre. Face à Lille, au-delà de la défaite, les Parisiens n’ont pas rassuré loin de là et ont même montré un visage plus que décevant. Interrogé sur la prestation du PSG dans Le Parisien, Mickael Madar ex-joueur de la capitale (1999-2001) n’a pas été tendre du tout avec les joueurs.

« Ce que j’ai vu me laisse sans voix. C’est pathétique, limite honteux. Avoir une équipe avec de tels joueurs, de telles qualités et faire un match comme celui-là… Si c’était la première fois, je ne dirais rien. Mais là, ça se répète. Bien sûr, Lille a été bon dans les transitions rapides, défend bien, se projette vite et fait une super prestation. Mais à Paris, le constat est comme trop souvent négatif. Comment est-il possible qu’il y ait 8 km d’écart parcourus entre les deux équipes à la 70e minute, comme l’a montré Canal + ? On ne peut pas trouver de solutions avec des joueurs qui ne sont pas en mouvement », a-t-il balancé.