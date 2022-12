Espagne : le message d'adieu de Luis Enrique

C'est la fin d'une ère en Espagne. Luis Enrique quitte son poste, au terme de son contrat avec la Fédération Espagnole, et c'est Luis de la Fuente qui le remplace. Sur les réseaux sociaux, le désormais ancien sélectionneur espagnol a tenu à prendre la parole pour remercier tout le monde.

La suite après cette publicité

« En mon nom et en celui de tout le staff »

« Tout a commencé il y a quatre ans, que le temps passe vite. Je ne peux qu'être super reconnaissant envers ceux qui m'ont recruté deux fois (le président Rubiales et le DS Molina). Envers tous les employés de la Fédération avec lesquels on a partagé des expériences et du vécu en tout genre. Bien sûr, envers tous les joueurs qui ont été exemplaires et fidèles à notre idée. Je suis désolé de ne pas pouvoir avoir pu vous aider plus. Je remercie aussi tous les employés (docteurs, physios, intendants, la sécurité, l'audiovisuel, les voyages avec Limones à sa tête, la team manager Nuria, les nutritionnistes etc) qui travaillaient sans relâche pour aider les joueurs et le staff sur tout ce dont on avait besoin. Ce fut très spécial de faire partie de tout ça. Pour finir, mais pas moins important, les supporters qui de manière unanime nous ont fait sentir leur soutien à tout moment et surtout dans les plus délicats. C'est le moment de dire au revoir mais je veux juste ajouter une petite réflexion... ce dont a besoin la sélection c'est du SOUTIEN pour que Luis de la Fuente parvienne à atteindre tous les objectifs qu'il se fixe. Allez l'Espagne ! Pour toujours. Merci ! »