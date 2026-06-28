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Le Stade de Reims annonce une restructuration de son groupe Pro 2

Par Sebastien Denis
1 min.
Stade Auguste-Delaune II @Maxppp

Le Stade de Reims va restructurer son groupe Pro 2 avec le lancement de « Reims Révélations », une nouvelle entité destinée à mieux accompagner et valoriser les jeunes talents du club. Ce dispositif s’appuie sur le modèle mis en place depuis 2018, qui a vu émerger plusieurs joueurs de haut niveau comme Hugo Ekitike, Axel Disasi, Valentin Atangana, Ilan Kebbal ou encore Boulaye Dia, en combinant formation, post-formation et accompagnement individualisé.

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Désormais organisé en deux groupes complémentaires, le dispositif vise à élargir la diversité des profils accueillis et à multiplier les passerelles vers l’effectif professionnel, volontairement resserré pour favoriser le temps de jeu et les opportunités. Le groupe Élite évoluera en championnat des réserves professionnelles, tandis que le groupe Espoirs disputera les compétitions FFF, avec également des matchs de développement nationaux et internationaux afin d’accélérer les trajectoires individuelles.

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