L’Atlético annonce que Julian Alvarez va très mal

Pour le deuxième jour consécutif, Julian Alvarez n’était pas présent à l’entraînement de l’Atlético de Madrid. L’Argentin espère toujours plier bagage, mais son club ne cesse de répéter publiquement qu’il ne le vendra pas au FC Barcelone. Arsenal est à l’affût, mais l’Araignée ne semble pas séduite à l’idée de retourner vivre en Angleterre. Présent au tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le dirigeant colchonero Gil Marin a confirmé qu’Alvarez était au plus mal.

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« Julian va vraiment mal. Certaines personnes se sont données pour mission de le tromper, de le désorienter. Je suis vraiment désolé pour lui. Je le connais, ça fait longtemps que l’on travaille avec lui. C’est une grande personne, un grand joueur complètement perdu, qui passe une situation très difficile au niveau personnel et professionnel. Nous sommes révoltés par la malhonnêteté, le manque d’éthique, le manque de transparence et le manque de professionnalisme, et nous ne pouvons que réaffirmer que nous ne négocierons en aucun cas avec Barcelone », a-t-il déclaré sur Movistar+.