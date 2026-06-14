Coupe du Monde 2026 : le programme TV, où et quand voir les matches

Il est encore tôt, mais voici le menu de ce 4e jour de Coupe du Monde à travers le programme TV. Il fallait se lever très tôt pour le premier match et voir l’Australie surprendre la Turquie, à Vancouver (2-0). Rendez-vous ensuite à 19h pour l’entrée en lice de l’Allemagne contre le Curaçao.

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La suite s’annonce particulièrement alléchante avec un choc entre le Japon et les Pays-Bas, à suivre à partir de 22 heures. Dans la nuit, la Côté d’Ivoire fera son entrée en lice contre l’Équateur (1h), avant que la Suède ne défie la Tunisie dans la nuit de dimanche à lundi (4h). Un gros programme pour la suite de cette Coupe du Monde 2026.

Dimanche 14 juin

Australie - Turquie : 2-0

À 19 heures (heure française) - Groupe E : Allemagne - Curaçao (beIN Sports 1, M6)

À 22 heures (heure française) - Groupe F : Pays-Bas - Japon (beIN Sports 1, M6)

Lundi 15 juin