Le Barça tente d’imposer une clause à Monaco pour Ansu Fati

Viendra, viendra pas ? Les négociations entre le FC Barcelone et l’AS Monaco s’éternisent pour Ansu Fati, au point de se demander si elles vont aboutir. A priori, l’ailier prêté cette saison sur le Rocher sera bel et bien de retour à la rentrée. Le club de la principauté a jusqu’au 30 juin pour lever l’option d’achat de 11 M€.

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D’après Mundo Deportivo, si les tractations traînent en longueur, c’est que les Blaugranas tentent de conserver sa mainmise sur le joueur. Ils aimeraient intégrer une clause de rachat prioritaire ou un pourcentage à la revente si jamais Fati était amené à prendre de la valeur, et revendu par l’ASM. Ainsi, son club formateur aurait moins de regrets de le laisser partir, et se protègerait d’une certaine façon.