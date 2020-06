L'appel du pied d'Arturo Vidal à Antonio Conte

On se dirige probablement vers la fin de l'histoire entre le Barça et Arturo Vidal. Les Catalans ont besoin de dégraisser et le Chilien souhaiterait retrouver un rôle plus important. L'Inter est prête à faire l'effort mais encore faut-il trouver un terrain d'entente entre toutes les parties. Le milieu de terrain tente lui de forcer la main à travers cet entretien à El Periodico.

«Avec Antonio Conte, on a une excellente relation (les deux hommes ont travaillé ensemble à la Juventus entre 2011 et 2014, ndlr). Il sait que je suis un gagnant et qu’on peut me faire confiance», argumente le joueur de 33 ans, qui ne veut pas être considéré comme une monnaie d'échange entre le Barça et l'Inter. Il veut un transfert sec. «Je ne suis plus un enfant.»