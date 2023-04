PSG : l’incroyable achat de Lionel Messi

Le divorce entre Lionel Messi et le Parc des Princes semble de plus en plus acté. Ce dimanche soir, le meneur de jeu argentin a même reçu des sifflets durant l’annonce de la composition parisienne. De quoi le convaincre encore plus de quitter le club de la capitale. Si son avenir reste aujourd’hui flou au PSG, son club de cœur, le FC Barcelone, a commencé ces dernières semaines les démarches pour rapatrier le meilleur buteur de l’histoire des Blaugranas.

Et une révélation faite par la RAC1 ce dimanche pourrait donner un indice sur la prochaine destination de la Pulga. Selon la radio espagnole, la société Technogym, qui est leader mondial des appareils de gymnastique à domicile, a reçu hier une facture de 100 000 euros au nom de "Lionel Andrés Messi Cuccittini". Celle-ci faisait état de l’installation d’une salle de gymnastique dans une maison privée à Castelldefels, celle où vit Leo Messi en Catalogne. Une nouvelle qui risque d’enflammer les supporters du Barça.

