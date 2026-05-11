Trophées UNFP 2026 : Robin Risser élu meilleur gardien de L1

L’an dernier, Lucas Chevalier était sacré meilleur gardien de Ligue 1. Cette saison, l’ancien Lillois est au fond du trou, mais cinq candidats étaient présents pour lui succéder : Brice Samba (Rennes), Dominik Grief (OL), Mike Penders (Strasbourg), Hervé Koffi (Angers) et Robin Risser (Lens).

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Présent pour remettre le trophée, l’ancien gardien du RC Lens, Guillaume Warmuz, a eu le plaisir de couronner Robin Risser. Un bel exploit pour le jeune portier qui réalise sa première saison en Ligue 1 à seulement 21 ans.