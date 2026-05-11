Ligue 1
Trophées UNFP 2026 : Robin Risser élu meilleur gardien de L1
@Maxppp
L’an dernier, Lucas Chevalier était sacré meilleur gardien de Ligue 1. Cette saison, l’ancien Lillois est au fond du trou, mais cinq candidats étaient présents pour lui succéder : Brice Samba (Rennes), Dominik Grief (OL), Mike Penders (Strasbourg), Hervé Koffi (Angers) et Robin Risser (Lens).
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Présent pour remettre le trophée, l’ancien gardien du RC Lens, Guillaume Warmuz, a eu le plaisir de couronner Robin Risser. Un bel exploit pour le jeune portier qui réalise sa première saison en Ligue 1 à seulement 21 ans.
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