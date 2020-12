OL : Rudi Garcia n'a pas oublié l'accueil glacial à son arrivée

La suite après cette publicité

La saison dernière, Rudi Garcia avait remplacé Sylvinho, après le renvoi du Brésilien par la direction de l’Olympique Lyonnais. Une arrivée qui avait provoqué la colère des supporters rhodaniens. La raison ? La haine vis-à-vis d’un coach qui était, il y a quelques mois seulement, à la tête de l’Olympique de Marseille et qui avait tancé les Gones à plusieurs reprises. Depuis, Rudi Garcia a fait son chemin et joue aujourd’hui les premiers rôles avec l’OL en L1. Et une question se pose désormais : à six mois de la fin de son contrat, le technicien français va-t-il être prolongé ? Garcia préfèrera-t-il partir à cause de ses relations compliquées avec les fans lyonnais ? Interrogé à ce sujet, l’intéressé a avoué qu’il n’avait pas oublié l’accueil glacial qui lui avait été fait à son arrivée.

« C’est toujours deux colonnes avec des choses que vous remplissez dans le côté positif et d’autres du côté négatif. C’est sûr que je n’ai pas été bien accueilli. Ça fait mal. Mais j’ai des dirigeants de haut niveau avec un super staff… Le groupe des joueurs est formidable. La ville est magnifique. Beaucoup de choses dans la colonne des positifs. On verra bien ce qui se passera en fin de saison. Je suis assez serein par rapport à ça », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.