PSG - ESTAC : les compositions officielles

Ce samedi se poursuit la 13e journée de Ligue 1 avec un duel entre le Paris Saint-Germain et l'ES Troyes AC. A domicile, les Franciliens s'établissent en 4-3-1-2 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Nordi Mukiele, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Juan Bernat. Marco Verratti est positionné en sentinelle aux côtés de Carlos Soler et Vitinha. Enfin, Neymar évolue en soutien de Lionel Messi et Kylian Mbappé.

De leur côté, les Champenois misent sur un 5-4-1 avec Gauthier Gallon comme dernier rempart. Devant lui, Thierno Baldé, Jackson Porozo, Erik Palmer-Brown, Yoann Salmier et Abdu Conté constituent la défense. Xavier Chavalerin et Rominigue Kouamé composent le milieu de terrain avec Wilson Odobert et Rony Lopes dans les couloirs. Enfin, Mama Baldé est seul en pointe.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Mukiele, Ramos, Kimpembe, Bernat - Soler, Verratti, Vitinha - Neymar - Messi, Mbappé

Es Troyes AC : Gallon - T. Baldé, Porozo, Palmer-Brown, Salmier, Conté - Odobert, Chavalerin, Kouamé, Lopes - M. Baldé

