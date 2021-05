Saint-Etienne : Claude Puel est ravi de ses joueurs

La suite après cette publicité

Si Jorge Sampaoli n'était évidemment pas heureux de la défaite de l'OM et en voulait à ses joueurs, chez Claude Puel, c'est tout l'inverse. En conférence de presse, l'entraîneur stéphanois s'est dit ravi de la prestation des Verts. Il a semblé apprécier notamment la première période d'un groupe qui a joué en équipe. Selon lui, c'est même l'une des prestations de la saison de son club. Il espère bien que cela va se renouveler dans ces dernières journées afin de terminer sur une note plus positive après un exercice compliqué.

«Je suis très heureux du match qu’ont fait nos joueurs et tout le groupe. Nous sommes bien entrés dans le match avec une super première mi-temps, qui a été sûrement l'une de nos meilleures premières périodes. C'était très intéressant et j'aime bien les progrès affichés, l'esprit de compétition, du jeu, du pressing, au niveau du respect de notre jeu. On les a empêchés de jouer sur quasiment tous nos ballons, on a su les ressortir avec de la densité. Il y a eu peu de déchet technique en première mi-temps, en se procurant de nombreuses situations. »