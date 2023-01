Mercato : le PSG a débuté les négociations avec le remplaçant de Pablo Sarabia !

La suite après cette publicité

Pablo Sarabia (30 ans) va plier bagage. Revenu au Paris Saint-Germain cette saison après son prêt réussi au Sporting Portugal (21 buts, 10 passes décisives en 45 matches, toutes compétitions confondues), le milieu offensif espagnol espérait enfin s’imposer dans la capitale. En vain.

Titularisé à seulement trois reprises en Ligue 1 en quatorze apparitions (0 but), Sarabia a rapidement compris qu’il n’avait toujours pas sa place dans le onze type francilien. Ce qui l’a logiquement conduit à envisager un départ dès cet hiver. Le Sporting CP a un moment pensé le faire revenir à Lisbonne, mais c’est finalement en Angleterre que Sarabia va rebondir.

Depuis ce soir, les médias anglais sont unanimes. Le Parisien va signer son contrat de deux ans et demi et passer sa visite médicale demain avec Wolverhampton. Un transfert qui permettra au PSG de toucher 5 M€ plus 2 M€ de bonus. Un montant pas élevé pour des négociations avec un club anglais, mais Sarabia n’avait plus que six mois de contrat.

De son côté, le PSG est déjà en quête de son remplaçant. L’Équipe affirme en effet que les Rouge et Bleu ont identifié un profil évoluant à l’étranger, sans préciser le championnat concerné. Mais ce n’est pas tout puisque le quotidien assure que des négociations concrètes ont débuté. Reste donc à savoir avec qui. Pour rappel, le nom de Marcus Thuram a déjà été cité concernant un renfort offensif.