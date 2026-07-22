Real Madrid : Kylian Mbappé a annoncé à Florentino Pérez qu’il a convaincu Michael Olise
Cible du Real Madrid pour cet été, Michael Olise (24 ans) est séduit à l’idée de rejoindre la Casa Blanca. Le joueur du Bayern Munich a été convaincu par les approches d’un certain Kylian Mbappé.
L’été s’annonce chaud dans l’axe Munich - Madrid avec le feuilleton Michael Olise (24 ans). Le meilleur passeur de la Coupe du Monde 2026 (7 offrandes) sort d’un exercice plein avec le Rekordmeister avec 22 buts et 31 passes décisives en 52 matches. Des performances qui plaisent particulièrement au Real Madrid qui entend accélérer pour l’ailier droit né à Londres et dont le contrat court encore jusqu’en juin 2029.
Comme nous vous l’avons révélé, l’ancien de Crystal Palace est séduit à l’idée de rejoindre les Merengues où il retrouvera Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé avec qui il a disputé la Coupe du Monde 2026. Et justement, Kylian Mbappé aurait joué un rôle plutôt déterminant dans ce dossier puisqu’il a poussé Michael Olise vers le projet madrilène. Selon Bild, Michael Olise qui a fait part de ses envies de rejoindre le Real Madrid à ses coéquipiers de l’équipe de France a apprécié le discours du capitaine des Bleus.
Kylian Mbappé a convaincu Michael Olise
Alors que les deux joueurs entretiennent un lien étroit, le but de Kylian Mbappé a été de convaincre son ami durant la compétition. Il s’est notamment appuyé sur leur complémentarité en équipe de France pour lui expliquer qu’il était l’élément manquant au club madrilène et que l’alchimie devrait se faire assez rapidement. De plus, il a assuré à Michael Olise de l’envie du Real Madrid de le signer, mais lui a aussi parlé du cadre de vie, que ce soit les restaurants ou le climat dans la capitale espagnole.
Un discours qui aurait donc totalement séduit Michael Olise. Kylian Mbappé aurait même informé le président du Real Madrid, Florentino Pérez, pour lui faire part de signaux positifs laissés par son coéquipier. De plus, Michael Olise aurait quelques doutes sur le fait de pouvoir gagner la Ligue des Champions avec le Bayern Munich et estimerait en avoir plus avec les Merengues. Désormais, Michael Olise entend discuter avec la direction du Bayern Munich pour connaître la vision du club allemand pour rester compétitif en Ligue des Champions et savoir ses plans pour les prochaines saisons. Une discussion qui risque de jouer un rôle crucial dans l’avenir bavarois de Michael Olise.
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