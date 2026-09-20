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Le public de l’Atlético charge Mbappé et Vinicius Jr après la polémique sur Ceuta

Par Josué Cassé
1 min.
Diomandé et Mbappé @Maxppp
Atlético 2-1 Real Madrid

Ce dimanche, l’Atlético de Madrid accueille le Real Madrid pour un derby qui s’annonce bouillant. Avant la rencontre, Julian Alvarez, remplaçant, a une nouvelle fois été copieusement sifflé par le Metropolitano. Mais ce n’est pas tout. Quelques instants avant le début de ce choc, le public madrilène a également pris pour cible Vinicius Jr et Kylian Mbappé.

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Ceuta fait partie de l’Espagne, on ne la cache pas et on ne la minimise pas, pouvait-on ainsi lire sur une banderole déployée par les fans colchoneros et visant les deux stars merengues, qui avaient refusé de porter entièrement un maillot en soutien aux habitants de Ceuta, au cœur d’une crise migratoire avec le Maroc.

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