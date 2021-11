Qualifs CdM 2022 : l'Allemagne fait le travail contre l'Arménie, la Macédoine du Nord en barrages

Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 se poursuivaient ce dimanche, avec les dernières rencontres du groupe J. L’Allemagne, déjà assurée de finir première de la poule, se déplaçait sur la pelouse de l’Arménie (4e, 12 pts). La Mannschaft prenait rapidement le contrôle de la rencontre et ouvrait le score grâce à Havertz (0-1, 15e). Juste avant la pause, les Allemands obtenaient un penalty à la suite d’une faute de Voskanyan, transformé par Gundogan (0-2, 45e+4). Le milieu de Manchester City s’offrait un doublé au retour des vestiaires (0-3, 50e). Mkhitaryan réduisait l’écart au score quelques minutes plus tard sur penalty (1-3, 59e), mais Hofmann redonnait trois buts d’avance à l’Allemagne (1-4, 64e).

La suite après cette publicité

Dans le même temps, la Macédoine du Nord (2e, 15 pts) devait s’imposer face à l’Islande (5e, 9 pts) afin d’assurer sa deuxième place, synonyme de barrage. Une mission qui débutait bien avec l’ouverture du score d’Alioski (1-0, 7e). Mais en début de seconde période, Thorsteinsson égalisait pour l’Islande (1-1, 54e). Pas pour longtemps puisque Elmas redonnait rapidement l’avantage aux Macédoniens (2-1, 65e). Réduits à 10 après l’expulsion de Johannesson (79e), les Islandais encaissaient un deuxième but d’Elmas en fin de match (3-1, 87e). Pour avoir un espoir d’accéder aux barrages, la Roumanie (3e, 14 pts) devait s’imposer contre le Liechtenstein (6e, 1 pt) et espérer un faux pas de la Macédoine du Nord. Les Roumains prenaient rapidement l’avantage par l’intermédiaire de Man (0-1, 8e). Stanciu manquait un penalty (35e) et il fallait attendre la fin de la rencontre pour voir le deuxième but de la Roumanie, signé Bancu (0-2, 87e). Malgré cette victoire, la Roumanie finit troisième du groupe J et voit ses espoirs de participer au Mondial 2022 s'envoler.