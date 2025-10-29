Monaco : Paul Pogba de retour samedi ?

« Pour le moment, ça se passe bien, je m’attends à du court terme pour pouvoir le revoir dans le groupe. » Hier, Sébastien Pocognoli évoquait Paul Pogba, en glissant que le retour du milieu de terrain français se rapprochait grandement. L’ancien joueur de la Juventus et de Manchester United a repris l’entraînement collectif depuis plusieurs semaines maintenant.

Selon nos informations, son retour dans le groupe monégasque pourrait intervenir dès le prochain match. Pas celui prévu ce mercredi soir du côté de Nantes, mais bien samedi prochain, pour la 11e journée de Ligue 1, avec la réception du Paris FC. Un match à domicile donc, et la perspective d’une première apparition dans le groupe, voire sur le terrain en cours de rencontre si tous les voyants sont au vert.