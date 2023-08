MU : Mason Greenwood bientôt licencié ?

La suite après cette publicité

Que de rebondissements. Alors que Manchester United, après avoir longuement réfléchi, s’apprêtait à annoncer le retour de Mason Greenwood au sein de l’équipe première d’Erik ten Hag, la presse anglais s’agite en annonçant que le club devrait faire marche arrière. C’est le cas de The Sun, qui affirme que le jeune attaquant pourrait finalement être licencié. Si les accusations dont il faisait objets ont été abandonnées en février dernier, Greenwood ne fait pas l’unanimité, loin de là. Pourtant, l’entraîneur des Red Devils et les joueurs étaient prêts à lui donner une seconde chance. Ce qui ne passe pas sur les réseaux sociaux, ni chez les supporters et autres personnalités médiatiques.

En effet, la présentatrice de télévision Rachel Riley déclarait il y a peu ne plus soutenir Manchester United si Greenwood réintégrait l’effectif. Là où certains employés du club menaceraient de se mettre en grève, sans oublier que Natalie Burrell, la fondatrice du Women’s Supporters’ Club des Red Devils, expliquait que son come-back rendrait l’ambiance à Old Trafford beaucoup trop toxique. Pour ces raisons, la direction de Manchester serait en train de faire machine arrière, alors que l’attaquant de 21 ans devait retrouver le groupe dans les prochains jours selon les dernières rumeurs Outre-Manche. Mason Greenwood devrait donc probablement ne plus jamais jouer sous la tunique rouge, et pourrait être licencié par le club. Dans ce cas précis, l’Anglais serait libre de signer où bon lui souhaite, s’il est désiré quelque part déjà…