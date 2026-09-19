Ligue 2 : Nantes renverse Boulogne au bout du suspense, le Red Star frappe fort à Guingamp

Nantes a réalisé une superbe opération sur la pelouse de Boulogne (1-2), à l’occasion de la 7e journée de Ligue 2. Après avoir ouvert le score par Ganago au retour des vestiaires, les Canaris ont vu leurs adversaires égaliser, avant de frôler la catastrophe en fin de rencontre. À la 89e minute, Boulogne pensait même inscrire le but du 2-1, finalement refusé pour une position de hors-jeu. Dans la foulée, Mathieu Mion a été expulsé après un deuxième avertissement, offrant un penalty à Robinet, qui n’a pas tremblé pour donner la victoire à Nantes. Un succès arraché sur le fil qui permet aux Canaris de remonter à la 15e place, tandis que Boulogne chute au 17e rang et que Laval ferme désormais la marche.

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Le Red Star, de son côté, a confirmé sa très bonne dynamique en s’imposant largement à Guingamp (1-3). Réduits à dix dès la première période après l’expulsion de Gomis, les Bretons ont rapidement été punis par Durand, auteur de l’ouverture du score à la 24e minute, avant qu’Iganga ne double la mise à la 38e. Koffi a redonné espoir aux Guingampais à la 67e, mais Durand a définitivement scellé le succès du club de Saint-Ouen deux minutes plus tard. Le Red Star grimpe ainsi à la 2e place, derrière Saint-Étienne, tandis que Guingamp reste 12e.