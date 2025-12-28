Le clin d’œil sympa de Paul Pogba à Cristiano Ronaldo
Présent à la cérémonie des Globe Soccer Awards à Dubai ce dimanche, Paul Pogba s’est vu remettre un drôle de prix honorifique : celui du come-back de l’année, pour son retour sur les terrains avec Monaco.
Au moment de monter sur scène, le champion du monde 2018 a eu une pensée particulière pour Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier à Manchester United, également présent à l’évènement. « Cristiano, tu es là, tu nous as tous inspirés en tant que joueur. Tu as fait tout ça pour la prochaine génération. Un grand merci Cristiano. »
