Le clin d’œil sympa de Paul Pogba à Cristiano Ronaldo

Présent à la cérémonie des Globe Soccer Awards à Dubai ce dimanche, Paul Pogba s’est vu remettre un drôle de prix honorifique : celui du come-back de l’année, pour son retour sur les terrains avec Monaco.

Au moment de monter sur scène, le champion du monde 2018 a eu une pensée particulière pour Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier à Manchester United, également présent à l’évènement. « Cristiano, tu es là, tu nous as tous inspirés en tant que joueur. Tu as fait tout ça pour la prochaine génération. Un grand merci Cristiano. »